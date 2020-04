Školka v karlovarské ulici Krále Jiřího byla už na začátku dubna zapsána na katastru jinému vlastníkovi, Michaele Kemrové Linhartové, která si ji koupila od města. Posudek od karlovarského znalce Jana Moravce, na jehož základě nemovitost změnila vlastníka, je ale vypracován protizákonně. Tvrdí to revizní posudek vypracovaný pražským znaleckým ústavem YBN Consult, pod nímž jsou podepsáni Bedřich Malýa Yvetta Fialová. Vedení města je o tom informováno, přesto je podle něj prodej legitimní.

Nájemkyně Lihartová požádala město o odkoupení školky před mnoha měsíci. Radnice oslovila karlovarského znalce Moravce pro vypracování posudku. Ten stanovil prodejní cenu na 7,8 milionu korun a zastupitelé transakci vloni v říjnu schválili. V prosinci ale opoziční zastupitelé z řad Pirátů upozornili, že ve výměře prodávané plochy chybí 95 metrů čtverečních.

Moravec vysvětloval, že rozdíl ve výměře byl dán tím, že prostory v suterénu jsou zanedbané a ohodnotil je na nulu, přičemž to ale nikde neuvedl. „Mně samotné toto tvrzení přijde jako zvláštní,“ reagovala tehdy primátorka Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že pokud cena z nového odhadu bude vyšší, dá město podnět k zahájení řízení o odebrání Moravcovy licence. Prodej se měl revokovat jen v případě, pokud cena z nového odhadu vzejde vyšší.

Pražští znalci Malý a Fialová ale ohodnotili školku na méně než Moravec, na 6 milionů 464 tisíc korun.

V novém posudku konstatují, že Moravec například zvolil při stanovení báze hodnoty nesprávný přístup, který je v rozporu se zákonem, že pro posudek vybral zcela neporovnatelné nemovitosti a že i nezohlednil celou plochu.

Radnice ale podnět k odebrání licence dávat nebude. „Proč bychom tím zbytečně zatěžovali agendu města? Minulý týden jsme zpracovávali nový seznam znalců, kteří s námi mají spolupracovat, a rozhodli jsme se, že Moravcovo jméno na něm nebude. Nemáme šanci ho potrestat. Budeme se tím ještě zabývat na zastupitelstvu,“ vysvětluje náměstek primátorky Josef Kopfstein. Ten kvůli koronavirové krizi všechny zastupitele o zápisu do katastru informoval pouze písemně. „Z mého pohledu jsou kroky ve věci prodeje školky nepřijatelné, vnímám to jako podraz a výsměch nejen zastupitelům, ale celé veřejnosti. To, že nás náměstek Kopfstein informuje až poté, co na základě defektního posudku, který je podle všeho zpracován v rozporu se zákonem, vloží kupní smlouvu do registru smluva podá návrh na vklad do katastru nemovitostí, to je na okamžité ukončení působení ve vedení města,“ říká bývalý primátor a opoziční zastupitel Petr Kulhánek.

Zastupitel Pirátů Jindřich Čermák upozornil i na další fakt. A to že YBN Consult zpracovala před 15 lety posudek na golfové hřiště v Olšových Vratech, který byl značně kritizovaný, tehdy se mluvilo o tom, že hřiště bylo prodáváno jako orná půda. Malý s Fialovou se ohrazují, že tehdy postupovali zcela zákonně. „Co se týče nového případu – školky, je bohužel pravda, že někteří znalci postupují špatně. Žádný podnět k tomu ale dávat nebudeme,“ poznamenává Fialová.

Moravec se odmítl Deníku k celé kauze vyjádřit. „Utrpěl jsem medializací morální újmu,“ řekl. Více světla by mohl do případu vnést ještě Krajský soud v Plzni, v rámci nějž zasedne poradní sbor znalců, kteří se mají k Moravcovu posudku vyjádřit.