Projekt s názvem Zvyšování kvalifikace ukrajinských uprchlíků v Karlovarském kraji má lidem z Ukrajiny pomoci, aby si našli práci, případně aby se mohli posouvat na vyšší pozice. „Zvyšování kvalifikace a odbornosti uprchlíků z Ukrajiny vede k jejich většímu zapojení do pracovního trhu a získají tak i lepší nabídky pracovních příležitostí. Zároveň to zlepší jejich šance na úspěšnou integraci do nového prostředí. Obsazení volných pracovních pozic zase vede k posílení ekonomiky,“ vysvětlila Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK.