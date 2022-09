Prvotní plán dokončit stavbu během srpna se nepodařilo. „Již nyní jsou v pravé části skateparku vidět hlazené betony. Jedná se tedy o tu větší část. Podle aktuálních informací, která mám, by tato část měla být dokončena během týdne. Levá menší část bude dokončena podle termínu uvedeném ve smlouvě, a to tedy do 8. října. Když vše půjde hladce, dojde 10. října ke kolaudačnímu řízení. A 15. října se chystáme na slavnostní otevření celého areálu skateparku," sdělil místostarosta Chebu Ladislav Hrubý.