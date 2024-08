Městská policie v Mariánských Lázních má od konce června nového velitele, Ladislava Martínka. Ten před nástupem do funkce vedl deset let městskou policii v Ostrově a předtím strávil téměř dvacet let u státní policie. Od svého nástupu se, stejně jako většina měst, potýká s nedostatkem strážníků.

Jedním z prvních rozhodnutí Ladislava Martínka se ale týkalo samotného pracoviště. Po nástupu do funkce například zjistil, že je služebna rozdělena na dvě části, což podle něj vede k neefektivnímu využití pracovních sil. „Nemáme tolik strážníků, abychom si mohli dovolit držet dvě pracoviště. Služebnu je třeba sjednotit, aby fungovala co nejefektivněji, a to jak z personálního, tak i finančního hlediska,“ vysvětlil Martínek.

Plánuje proto stěhování a výběr vhodných prostor, které by kapacitně odpovídaly potřebám městské policie. Mezi možnostmi je rozšíření současných kanceláří na Parkingu nebo případný přesun do nové radnice. Martínek také zdůrazňuje potřebu sjednotit telefonickou komunikaci pro veřejnost a zajistit mobilitu operačních pracovníků, aby nebyli vázáni na pevné linky. „Ve chvíli, kdy by měl operační vyjet do terénu, nesmí být vázán na pevnou linku," říká.

Aktuální personální situace mariánskolázeňských strážníků: mínus čtyři lidé

Nelehkým úkolem nového velitele je doplnění početního stavu strážníků. „Měli bychom mít minimálně dvacet strážníků, takže musíme přijmout dva nové kolegy či kolegyně a také hledáme náhradu za dva strážníky, kteří odcházejí do důchodu,“ uvedl Martínek. Městská policie přitom nabízí novým strážníkům několik výhod, včetně smlouvy na dobu neurčitou, příspěvků na penzijní připojištění, stravenek a pěti dní sick days, což spolu s pětadvaceti dny dovolené představuje třicet dní volna.

Strážník musí své město znát do nejmenších detailů

Ani lázeňskému městu se nevyhýbá trend nárůstu počtu lidí bez domova. Martínek zdůrazňuje, že je třeba zaměřit se na prevenci a přítomnost strážníků v problémových lokalitách. Podle něj městská policie čelí výzvám, jako je například nevymahatelnost práva u bezdomovců, města zkrátka nemají dostatečné kompetence, aby tento problém sama vyřešila. „Musíme vybrat to nejméně problematické řešení. Když jsou bezdomovci třeba v lese u trati, je tam problém s veřejným záborem a znečištěním veřejného prostranství. Ale když po nás občané chtějí, abychom je vyhnali, ptám se: kam? Na kolonádu? Na sídliště?“ dodal Martínek.

Martínek také zdůrazňuje potřebu viditelnosti strážníků v ulicích. „Důležité je, abychom byli vidět v lokalitách, které občané považují za rizikové a nebezpečné. Díky tomu bych se rád dopracoval k tomu, že budeme mít jednu pěší a jednu motorizovanou hlídku,“ řekl. Jinak Mariánské Lázně nepovažuje za výrazně rizikové město.

Spolupráce městských policií v Karlovarském kraji

Martínek vyzdvihuje úzkou spolupráci mezi městskými policiemi v Karlovarském kraji, která je podle něj celorepublikově unikátní. „Jsme malý kraj, což nám pomáhá. Pravidelně se scházíme a na pracovní schůzky jezdí i zástupci ministerstva vnitra,“ popsal Martínek. V příštím roce by rád uspořádal pracovní setkání městských policií právě v Mariánských Lázních.