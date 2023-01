Vraždy v kraji: Znásilňoval a zabíjel v Sokolově, příští rok bude volný

Vydržením se zjednodušeně řečeno rozumí to, že sbírku nástrojů měl bývalý majitel Amati Denak u sebe tak dlouho, až ji vydržel. S tím nesouhlasí další nálezy, které to rozporují. Bývalé vedení Amati ji zapsalo do svého majetku do konkurzu firmy, tedy na poslední chvíli.

Muzikanti, politici i obyvatelé Kraslic se shodují na tom, že unikátní sbírka hudebních nástrojů by měla zůstat v Kraslicích. Pokud soud rozhodne, že by měla připadnout kraji, chce s ním vedení města jednat a vystavit ji ve městě. „Pokud jen něco ze sbírky zmizí, už to nikdo nikdy nedá dohromady celé,“ říká jeden z kraslických muzikantů Josef Veselý. Neopomene zmínit ani největší vyrobenou tubu, která je součástí sbírky. Vyrobili ji ve fabrice v Kraslicích na místě bývalých ČSAD, dnes sběrného dvora. Naposledy byla představena na kraslických slavnostech na náměstí někdy v roce 1998.

Světoznámý výrobce hudebních nástrojů Amati Denak v Kraslicích byl od září 2019 v insolvenci. Poté ho koupila brněnská firma RIQ Investments podnikatele Romana Staňka. Nový majitel při koupi prohlásil, že chce do firmy investovat, propagovat ji a vrátit ji tam, kam historicky patřila. V současné době firma stále vyrábí hudební nástroje.