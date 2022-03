Těsnou většinou zvítězil v primárkách nad Janem Horníkem (STAN), který funkci senátora, nyní je i místopředseda Senátu, vykonává bez přestávky už od roku 2004. V boji o Senát se tak na Karlovarsku rýsuje pikantní a napínavý souboj. O vítězství se střetnou dva letití přátelé a také výrazní a úspěšní politici. Petr Kulhánek byl osm let primátorem Karlových Varů, Jan Horník je jeden z nejúspěšnějších a nejdéle sloužících starostů na Karlovarsku. Tuto funkci zastává na Božím Daru od začátku devadesátých let.

"V prvním kole obdrželi oba kandidáti stejný počet hlasů, tedy 17, ve druhém už Petr Kulhánek získal o dva hlasy více, tedy 19," uvedl Robert Pisár, krajský předseda STAN a radní Karlovarského kraje. Zdůraznil ale, že zatím jde o doporučení krajského sněmu STAN. " Kulhánkovu nominaci nyní musí posoudit předsednictvo STAN, které ji následně ke schválení doporučí celostátním výboru STAN. Pokud vše půjde hladce, konečné rozhodnutí padne do 5. května," doplnil Robert Pisár. Naznačil tak, že o definitivní nominaci na senátora za STAN stále ještě nepadlo konečné slovo.

Jan Horník se netajil tím, že kandidovat a znovu obhájit post senátora za STAN měl v úmyslu. "Hlasování v primárkách ale dopadlo takhle, a i když to bylo v prvním kole nerozhodně, pak mírná většina dala přednost Petrovi Kulhánkovi. Proti tomu nemohu nic namítat," uvedl Jan Horník. K nominaci Petra Kulhánka na senátora od krajského sněmu STAN nepronesl jedinou ostrou či naštvanou větu, ale také zdůraznil, že se nevzdá. "Kandidovat chci a budu, i když by to mohlo být za jiné uskupení," zdůraznil.

Podle Roberta Pisára jde o dvě silné kandidátní osobnosti. "Je to pro nás komplikace. Rozhodování, kdo z koho nebylo jednoduché, ale vybírali jsme ze dvou respektovaných a známých politiků, kteří svou práci pro společnost mají jako poslání. A to je ta dobrá zpráva," uzavřel Robert Pisár.

Podle informací Deníku by v případě potvrzené nominace na senátora Petr Kulhánek hodlá souběžně zastávat i post hejtmana, tudíž by na tuto funkci nerezignoval. On sám se ale omezil na strohé vyjádření. "K senátním volbám zatím žádný komentář nemám, protože konečné rozhodnutí je na celostátním výboru STAN, které je také někdy kolem poloviny dubna," uvedl pouze.