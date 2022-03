Pokud dojde na veřejné hlasování v Jáchymově 20. května a k urnám přijde málo lidí, může si 601 místních obyvatel říci, že se v říjnu marně snažilo. Jáchymovští zastupitelé totiž tuto středu rozhodli, že budou lidé znovu v rámci referenda hlasovat o realizaci projektu Skywalk na Klínovci, který se má stavět na pozemcích Jáchymova. V říjnu v rámci voleb do Parlamentu už o něm občané rozhodovali a řekli záměru jasné ne. Právě 601 lidí bylo proti a 378 pro. Jenomže tehdy se v referendu řešila otázka prodeje pozemků, kdežto nyní se má rozhodovat o pronájmu na 50 let.

"Osm z deseti přítomných zastupitelů byli pro nové referendum. To se bude konat po nouzovém stavu, a to 20. května," informoval starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Opozice nově vyhlášené referendum napadla. Domnívá se, že ve stejné věci budou lidé hlasovat dvakrát. "Už jsem si vyžádal rozbor od ministerstva vnitra ohledně termínu konání i předmětu referenda. A dostal jsem stanovisko, že to je v souladu se zákonem," konstatoval starosta Grulich.

Opozičnímu zastupiteli Michalu Balážovi se nelíbí ani to, že zastupitelé ve středu nevzali v potaz výsledky toho předchozího zastupitelstva. "Je dost pravděpodobné, že účast tentokrát nebude taková, aby referendum bylo uznáno za platné. Proto jsem chtěl pro tento případ usnesení, že pak se bude respektovat předchozí hlasování. Obávám se, že lidi už zájem o referendum mít nebudou, přijde pár lidí, kteří záměr investora odsouhlasí a bude úplně jedno, že dvě třetiny na podzim hlasovaly proti němu," komentoval vývoj Baláž.

Zatímco v říjnu řešili lidé prodej pozemků, nyní jde o pronájem 5800 metrů čtverečních. Skywalk chce na Klínovci stavět Jiří Rulíšek, majitel skiareálu Dolní Morava, který právě v této lokalitě už stezku v oblacích provozuje. Druhým investorem a minoritním podílníkem v projektu Skywalku je pak Petr Zeman, vlastník klínoveckého skiareálu. Zeman v současnosti podle Grulicha platí za tyto pozemky Jáchymovu 8 korun za metr čtvereční, tedy ani ne 50 tisíc korun ročně. "My bychom chtěli za tuto plochu, která by sloužila Skywalku, 2 234 000 korun ročně," upřesnil Grulich. Investoři s tím problém nemají. "Nabízíme městu mnohem atraktivnější možnost, a to částku téměř 112 milionů korun. Jde o peníze, které by Jáchymov získal padesátiletým pronájmem. K tomu je ale zapotřebí přičíst samozřejmě ještě inflaci," doplnil podnikatel Zeman. Odpůrců, Skywalku vadí nejen dopad na místní přírodu, ale i nápor dopravy.