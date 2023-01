O vilu Trocnov měl zájem jen jeden kupec, majitel sousedního Vyšehradu a Smetany

Do třetice všeho nejlepšího i zlého, tvrdí české pořekadlo. To zřejmě platí i v případu bývalého lázeňského sanatoria Trocnov v karlovarské ulici Krále Jiřího, které patří městu Karlovy Vary. To se ho snaží během posledních dvou let už potřetí prodat. Ve dvou přechozích pokusech to ale ztroskotalo kvůli malému počtu zájemců. I tentokrát se do výběrového řízení přihlásil sice pouze jeden, tentokrát takovou situaci ale vedení města předvídalo a rovnou do soutěže zadalo podmínku pro případ, že by o Trocnov projevil zájem jen jeden kupec.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vila Trocnov v karlovarské ulici Krále Jiřího. | Foto: Deník/Jana Kopecká

"Do výběrového řízení se přihlásila jen společnost Česká hotelová, a.s., která nabídla 58 milionů korun," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Vedle této částky zaplatí kupující ještě osm set tisíc korun za vybavení. Nehoda kamionu uvěznila lidi na hodiny v autech mezi Ostrovem a Vary Právě 58 milionů byla minimální nabídnutá cena pro případ, že by se do soutěže přihlásil pouze jeden zájemce. "Znalecký odhad říká, že hodnota objektu je 56 milionů korun. Doufáme, že se do řízení přihlásí více uchazečů a o vítězi tak rozhodne nejvyšší nabídnutá cena. Kdyby to byl ale jen jeden zájemce, přidali jsme do soutěže podmínku, že minimální nabídnutá cena bude 58 milionů korun," vysvětlovala na konci listopadu při vyhlášení výběrového řízení primátorka. Společnost Česká hotelová vlastní v atraktivní ulici Krále Jiřího dva sousední lázeňské domy Vyšehrad a Smetanu. "Trocnov má být jejich depandancí. Trocnov jako samostatně provozovaný hotel nemá význam, pro Českou hotelovou má ale smysl," konstatovala primátorka. D6 mezi Jenišovem a Sedlem čeká velká oprava. Řidiči musí počítat s omezením Prodej Trocnova by už 24. ledna měli schválit karlovarští zastupitelé. Jeho součástí je také klauzule proti spekulacím. "Máme předkupní právo na dvacet let, čímž chceme zabránit, aby Trocnov nebyl obratem prodán dalšímu kupci. Také si tam na deset let dopředu nárokujeme takzvaných 50 pokojnocí za rok, tedy využití pokojů pro potřeby města, například pro oficiální návštěvy," dodala Pfeffer Ferklová. Kapacita Trocnova je 24 pokojů při maximální obsazenosti 45 lidí. Objekt potřebuje nákladnou opravu, na niž město nemá a nemá pro něj ani vhodné využití. Jen potřebné temperování Trocnova stojí Karlovy Vary v těžké energetické době sto tisíc korun měsíčně. Mototechna v Rybářích se možná bourat nebude. Konečné slovo bude mít statik Objekt se město pokoušelo prodat poprvé na konci konci roku 2021, ale začátku roku 2022 prodej zrušilo kvůli malému počtu uchazečů, přihlásil se jen jeden. K prodeji se radní rozhodli překvapivé poté, co ještě během roku 2020 uvažovali o jeho provozování a privatizace pro ně nepřicházela v úvahu. "V současné době se prodej tohoto sanatoria městu nevyplatí. Dostali jsme nabídku, abychom zveřejnili záměr na prodej Trocnova, ovšem rada tuto nabídku neschválila. Máme nadále zájem sanatorium pronajmout. Výběrové řízení plánujeme na příští rok,“ uvedla primátorka v létě roku 2020 s dovětkem, že situace v lázeňství není ideální, cestovní ruch se potýká s důsledky koronavirové krize, a doba na prodej tak není vhodná. Následně v únoru loňského roku vyvěsily Karlovy Vary nový záměr, jenomže i v něm projevil zájem o Trocnov pouze jediný kupec. Mezitím začala válka na Ukrajině, a tak i druhé výběrové řízení město zrušilo. Prázdný dům nabídlo Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině, které v Trocnově ubytovalo uprchlíky. Poslední z nich opustili bývalý lázeňský dům ke konci loňského října. Trocnov se otevřel v roce 1899 na základě podnětu evangelického pastora Camilla Fellera, který přesvědčil tehdejší městskou radu o potřebě postavit hospic v lukrativní lokalitě zvané Westend, kde v té době byly postaveny dva boží stánky - anglikánský kostel sv. Lukáše a pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu