V posledních letech je to téměř jediné téma, na němž se tito dva politici shodli. Poslanec Miloš Nový ale upřesňuje, že o zrušení Karlovarského kraje nikdy izolovaně nehovořil. "Mluvil jsem o reformě celého samosprávného uspořádání České republiky. Ta by zahrnovala redukci počtu krajů a jejich sloučení do větších celků. Nejedná se tedy o iniciativu namířenou proti Karlovarskému kraji, byť je ve veřejné debatě skloňován nejčastěji. Týkala by se i dalších krajů, jako je Liberecký kraj, který by se mohl sloučit například s Ústeckým, Pardubický s Hradeckým, Vysočina s Jihočeským/Jihomoravským nebo například Zlínský s Olomouckým. Cílem mých úvah je zredukovat počet krajů zhruba o třetinu oproti současnému stavu. K tomu mne vedou především makroekonomické i mikroekonomické důvody. Sloučením by se ušetřily až miliardy korun, aniž by jakýmkoliv způsobem utrpěla kvalita života v uvažovaných krajích. Při správném provedení by se samospráva výrazným způsobem zefektivnila," uvedl Miloš Nový.