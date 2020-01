Sérii vloupání se podařilo po několika měsících objasnit kriminalistům.

Policejní pátrání. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Trojice zlodějů trápila majitele garáží a ostatních objektů po celém kraji. „Kriminalisté dopadli osmatřicetiletou ženu a dva muže ve věku šestadvacet a šestatřicet let,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. Obvinění se téměř ve dvou desítkách případů vloupali do řadových garáží, ale také do zahradní kůlny nebo sklepení zahradních chatek. „Odcizili vše, co mělo nějakou finanční hodnotu. Jednalo se například o lyže, různé nářadí, pneumatiky a další předměty,“ řekla mluvčí. Majitelům způsobili škodu kolem 400 tisíc korun. „Mužům v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Žena pak může za mřížemi strávit až dva roky,“ dodala.