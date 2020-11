Desetiletá nájemní smlouva totiž letos končí. O pronájem parku se ucházely i další subjekty. Nejvíce se hovořilo o variantě, že by park mělo nově provozovat město. „Tato varianta má ale několik zásadních úskalí,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Tím hlavním je, že město vlastní 36 modelů, zbytek je v majetku společnosti Boheminium Mariánské Lázně, která nyní park provozuje. „Zcela logicky by současný provozovatel odvezl své modely někam jinam,“ řekl Martin Kalina.

Navíc nájemce vlastní i ochranné známky, takže park by musel nést jiné jméno. „Vrátili bychom se tedy o řadu let zpět, byť ne na úplný začátek. Město by pak muselo prostřednictvím své společnosti do znovuvybudování parku investovat značné částky,“ upozornil Martin Kalina.

Smlouva je prodloužená

Zastupitelé tak nakonec přijali návrh na prodloužení nájemní smlouvy nynějšímu provozovateli. Oproti minulé desetileté smlouvě získá město místo dvou set tisíc korun ročně dva miliony korun za rok za pronájem areálu. „Je pravda, že finanční výbor doporučil zlepšit podmínky smlouvy. Takové doporučení je ale jedna věc a realita pak věc druhá. Smlouva je výsledkem mnoha kompromisů a za sebe mohu říci, že jsem s dojednanými podmínkami spokojen,“ zhodnotil starosta.

A spokojen je i nájemce parku. „Jsme rádi, že to takto dopadlo, a chtěl bych za to zastupitelům poděkovat,“ řekl Tomáš Slifka, jednatel společnosti Boheminium Mariánské Lázně. „Nejistota, která panovala, se odrážela na provozu parku. Teď se můžeme zase věnovat jeho rozvoji.“

Přibudou další modely

Slifka řekl, že do dvou let by z parku chtěli vybudovat areál evropského formátu. V nejbližší době do něj chce provozovatel umístit nové modely, které čekaly ve skladu na to, jak rozhodne zastupitelstvo. Poté se výroba modelů na chvíli zpomalí. Přijdou totiž na řadu dvě miniatury, které zaměstnají modeláře na řadu měsíců. Mezi dalšími plány je doplnění minizoo o nejmenší plemena krav, ovcí nebo prasat. „Více se chceme zaměřit také na rodiny s dětmi a plánujeme vybudovat hřiště či edukativní stezky,“ nastínil plány Tomáš Slifka.

Část miniatur se prodá

Zastupitelé kromě pronájmu parku hovořili také o osudu miniatur, které jsou ve vlastnictví města. Třináct z nich Mariánské Lázně prodají nájemci. „Jedná se jednak o modely, které jsou starší a jejich opravy by nebyly smysluplné. Navíc je to několik modelů, na které je údajně vázáno autorské právo,“ vysvětlil starosta. Už v minulosti se město zabývalo předžalobní výzvou a návrhem na mimosoudní vyrovnání. „Je dost pravděpodobný soudní spor v této věci. Rozhodli jsme se z opatrnosti přenést, počínaje příštím rokem, toto riziko na budoucího vlastníka,“ sdělil Martin Kalina. Podle Tomáše Slifky jsou ale vznesené nároky sporné a případného soudního sporu se společnost nebojí.

Městu tak zbude 23 modelů. „Druhou část modelů budeme provozovateli parku pronajímat po dobu pěti let s následným převodem do jeho vlastnictví,“ dodal Martin Kalina. Podle jeho slov jde o jakousi uklidňující pojistku pro město. Někteří zastupitelé ale projevili obavy, že za pět let může společnost vzít všechny modely a odjet z Mariánských Lázní. To ale společnost popírá. „Primárním cílem je zůstat tady v Mariánských Lázních,“ ubezpečil Tomáš Slifka.