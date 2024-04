Vůně pečeného chleba se v sobotu linula kolem obecní pece Golem v Chebu. Parta nadšenců ze spolku CH(L)EBÁCI opět uspořádala veřejné pečení a tradiční řemeslo přišli obdivovat a pekařské výrobky ochutnali velcí i malí. Pec vypálili v roce 2020, a od té doby se zde koná toto veřejné pečení.

Golem napekl v Chebu chleba, obecní pec slouží už čtyři roky | Foto: Bohuslava Mayová

A jak organizátoři uvádí, není to jenom pec, která láká lidi. Jde o nadšení a lásku k pečení v krásném prostředí. „Dospělí s dětmi, staří i mladí, všichni se chopili válečků a formovali těsto s radostí a očekáváním. Každý kousek těsta byl jako malý kus naděje a radosti, který se bude brzy transformovat v kouzelné chutě. A když se pečivo začalo zlatě třpytit ve světle peci, rozkvetlá zahrada se ponořila do vůně, která rozehřála srdce každého. Pizzy, chléb, rohlíky, trdelníky - každý kousek měl svůj unikátní příběh, který se promítal do chutí a vůní.“