Výsledky festivalu:

1. František Bojničan – Slovensko

2. Alexander Dubovsky – Ukrajina

3. Jan Tatarka – Česká republika

Kdo by se také nesmál ve společnosti humoristů, kreslířů a umělců, kteří jsou co slovo, to perla. Ceny za nejlepší vtipy, které byly vystaveny na Národní třídě a kromě odborné poroty je hodnotili i diváci, byly předány a publikum při koncertě skupiny Argema zaplnilo celou kolonádu.

Na letošním ročníku jsme mohli vidět 968 vtipů od 368 autorů z 54 zemí světa. Vtipy byly protkané tématem Historie.

Podívejte se, jak to o víkendu žilo v našem lázeňském městě, které brzy s velkou pravděpodobností bude slavit zápis na seznam UNESCO.