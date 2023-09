Těhulky, Prdelky, Retro Recese tým, Slečinky nebo Fešáci. To je jen několik jmen z osmnácti týmů, které se v sobotu sešly v Nebanicích na pátém ročníku Gulášofestu, aby svedly kotlíkové souboje.

Souboj kotlíkových gulášů svedlo v Nebanicích osmnáct týmů | Foto: Bohuslava Mayová

Při svátku gulášového obžerství, jak sami místní organizátoři uvádí, soutěžící uvařili kotlíky plné chutných gulášů, návštěvníci mohli zakousnout i opékané prasátko, pro přítomné byl připraven i program pro děti a zahrála hudba. Na fotbalovém hřišti v Nebanicích soutěžilo 18 týmů a nejlepší kotlíkový guláš připravil tým Motyčky. Na druhém místě se umístili Fešáci z Nebanic a třetí místo získali místní Sousedé.

V porotě usedl i známý humorista, kreslíř a karikaturista Mirek Tapír Vostrý. Jak uvedl už dříve, Gulášofest vznikl vlastně i díky němu. Jednou totiž vzal kamarády na podobný gulášový festival u České Lípy. „Chlapce to tak namotivovalo, že to udělali tady a jak je vidět, funguje to a já z toho mám opravdu velkou radost.“

