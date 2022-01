„Je to společenská událost s tím, že se nejedná o závod. Vždy je tam bezvadná atmosféra, lidé si to užívají, a tak je to i letos. Máme připravené výborné občerstvení a je to skvělé zakončení roku. Ti, co se podílí na organizaci jsou srdcaři a na celé akci je to znát,“ říká zakladatel Silvestrovského běhu Michal Ouřada.