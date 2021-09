V Chebu v Kulturním centru Svoboda právě probíhá krajské kolo soutěže Babička roku. Soutěží celkem osm babiček v různých disciplínách. Dámy jsou milé, tančí, zpívají, pečou a také si sladkostmi hýčkají šestičlennou porotu. Do Chebu zavítalo i známé pěvecké duo Kamélie a celou akci moderuje Vladimír Hron.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.