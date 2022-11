"Za dva a půl měsíce je dali lidé, u kterých byla zvířata v dočasné péči, do kupy. Jsou v kondici, naočkovaní a vypadají tak, jak vypadat mají. Nyní se děje to, že je majitelka přes nastrčené kupce prodává. Městu paní Spáčilová uhradila náklady, které se zvířaty mělo. Tím to končí, nikdo neprověřuje kam koně jdou, kdo je kupuje. Koně mají doklady a tak se dobře prodávají, o to majitelce jde. O psy nemá zájem," říká Stanislava Vozka Horáková z občanského sdružení Láska ke zvířatům.

Podle ní projevili dočasní pečovatelé zájem o odkoupení koní za cenu přiměřenou jejich stavu, socializaci a výcviku. Úředníci se prý ale celou dobu zajímali hlavně o výši ceny za ustájení, nikoli o stav zvířat. "Za celou dobu se nebyl na zvířata nikdo podívat, nebylo ani zkontrolováno krajskou veterinou v jakých podmínkách se nacházejí. Celý případ stále šetří policie, odbor hospodářské kriminality Cheb, avšak bez zájmu o výpovědi svědků či jakoukoli součinnost," tvrdí Horáková.

Police má podle ní přitom několik oznámení od místních občanů ať už na problematickou dopravní situaci a obecné ohrožení, kdy koně z chatrných ohrad bez vody a krmiva utíkali, na volně pobíhající psy včetně pokousání místních obyvatel. Mluví se také o velkém množství uhynulých zvířat zakopaných na pozemcích, která prý byla v místě při odebrání zvířat zřejmá. Podle Horákové je jasná i fotodokumentace a výpovědi dokazující rozřezané tělo koně a části, kterými krmila chovatelka psy.

"Policie ČR byla od počátku žádána, aby využila zákona, kdy v odůvodněných případech může nechat věc zajistit pro důkazní účely případně vlastníka omezit ve výkonu jeho vlastnických práv, a to se nestalo. Bylo evidentní, že chovatelka Lenka Spáčilová bude vymýšlet, jak zvířata získat zpět a jak s úřadem na oko spolupracovat," myslí si Horáková.

Majitelka zvířat tvrdí, že žádný zákon neporušuje. "To nejsou ochránci zvířat, ale teroristi. Každá mince má dvě strany. Ať mi dají pokoj a zametou si před vlastním prahem," reaguje Lenka Spáčilová.