Čtrnáctiletý Matěj Židlický z Ostrova trpí vzácným Angelmanovým syndromem. Ke zlepšení jeho stavu může přispět intenzivní rehabilitace, během níž je využívána metoda Therasuit. Karlovarský kraj se rozhodl oběma pomoci a vypsal sbírku.

Soňu Benešovou z Horního Slavkova potkal velice těžký osud. Poté, co onemocněla a ochrnula, podlehl její manžel rakovině. O malého, pětiletého syna, kterého společně vychovávali, se nyní stará její sestra Helena. „Ta mne také kontaktovala s tím, že její sestře hrozí, že ji přesunou na sociální lůžko bez potřebné zdravotní péče. Proto jsem se domluvila s vedením REHOS v Nejdku na umístění paní Soni do našeho zařízení. Díky tomu mohla začít včas rehabilitovat a její zdravotní stav se začal postupně zlepšovat. Výrazně pomoci by pak měla mladé mamince léčba kmenovými buňkami, kterou si ovšem musí zaplatit sama. Věříme proto, že i díky naší sbírce se paní Soňa opět brzy postaví na nohy a bude moci být se svým chlapečkem,“ uvedla náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Každý, kdo bude chtít přispět, může libovolný obnos vhodit do pokladničky, která bude umístěna na recepci krajského úřadu. Pokladnička bude k dispozici rovněž na akcích pořádaných Karlovarským krajem. Peníze lze odkázat i na transparentní bankovní účet, jehož číslo je 123-1774900277/0100.

Druhá vyhlášená sbírka je věnována těžce nemocnému Matěji Židlickému. Na svět přišel v roce 2005 po bezproblémovém těhotenství jako zcela zdravé miminko. Postupem času však jeho rodiče začali zjišťovat, že s ním není úplně všechno v pořádku. Po sérii vyšetření byl Matějovi diagnostikován Angelmanův syndrom, který patří mezi vzácná onemocnění a v České republice jím v současnosti trpí zhruba 40 dětí. Jedná se o formu vrozeného genetického onemocnění, jež sice nelze úplně vyléčit, ale jeho projevy se daří prostřednictvím vhodné péče a rehabilitace výrazně zmírňovat.

A právě metoda Therasuit patří mezi ty velmi účinné. „Jedná se o intenzivní rehabilitaci, která je vhodná pro pacienty s neurologickým postižením. Základním prvkem rehabilitace je speciální obleček Therasuit. Umožňuje pohyb ve všech osách a zvyšuje účinek cvičení. S kolegy ve vedení kraje jsme se proto rozhodli, že Matějovi pomůžeme a vyhlásíme pro něj veřejnou sbírku. Stejně jako v předchozím případě mohou zájemci navštívit recepci krajského úřadu, kde bude připravena pokladnička. Vozit ji budeme také po krajských akcích. Zřídili jsme i transparentní účet s číslem 123-1568640267/0100, kam lze již nyní odesílat peníze. Všem dárcům ze srdce velice děkujeme,“ uzavřela Jana Mračková Vildumetzová.(sev)