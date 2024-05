Celkem 12 dětí naočkovalo od začátku dubna Očkovací centrum pro děti, které nemají svého pediatra a jenž pracuje v prostorech Dětského centra Karlovy Vary. Dětští lékaři Vyhlídkovi tam ordinují každý pátek a nabízejí provedení povinných i nepovinných očkování. Zajištění pediatra je povinností zdravotních pojišťoven, Karlovarský kraj se přesto snaží pomáhat.

Ilustrační snímek | Foto: se svolením nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

„Neznáme přesné číslo dětských pacientů v Karlovarském kraji, kteří z nejrůznějších důvodů nejsou registrováni u pediatra. Víme ale, že se počet pohybuje okolo hranice třinácti procent dětské populace v regionu. Tento fakt vnímáme jako velmi problematický, a proto jsme se s Vyhlídkovými, kteří jsou pediatry, dohodli na pravidelném provozu očkovacího centra, abychom rodičům neregistrovaných dětí pomohli alespoň v tomto ohledu. Podle paní doktorky je o očkování zájem, problémem však je, že rodiče mnohdy nemají veškeré potřebné dokumenty, které je třeba předložit,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Během prvního měsíce provozu bylo naočkováno dvanáct dětí, objednáno jich bylo ale více, někteří rodiče zrušili rezervace, protože si nestihli zajistit potřebné dokumenty, nebo objednané děti onemocněly. V současné chvíli jsou rezervovány termíny až do měsíce října. V očkovacím centru jsou schopni odbavit až 15 dětí v jednom dni.

„Jsem velmi rád, že otevření očkovacího centra má pozitivní ohlasy a rodiče dětí o jeho služby mají zájem. Osobně si myslím, že kdyby existoval centrální registr očkování, byl by i tento proces jednodušší. Pediatr by se jen podíval do registru a věděl by, která očkování pacient kdy absolvoval. Nyní toto musí dokládat rodiče, což je mnohdy velmi obtížné zvlášť ve chvíli, kdy nemohou dohledat například očkovací průkaz. Nicméně i s tímto problémem je personál v očkovacím centru ochoten pomoci,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Očkovací centrum sídlí v prostorech Dětského centra Karlovy Vary v Zíkově ulici. Objednávky na očkování dětí a mládeže od narození do 19 let je možné provést na telefonním čísle: 733 128 137, a to vždy od pondělí do čtvrtka v čase 8:00 – 11:30 hod., nebo pomocí e-mailu na adresu: ockovani@dckvary.cz. Očkování pak probíhá vždy v pátek od 9 do 12 hodin. Další informace jsou na webu: https://www.dckvary.cz/ockovaci-centrum.

