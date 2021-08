„Na konci srpna se očkovací centrum přesune do kostela sv. Kláry na Františkánském náměstí. Tam se začne naplno očkovat v pondělí 30. srpna,“ říká mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Mluvčí upozorňuje i na složitější situaci s parkováním. „Vzhledem k nedostatku parkovacích míst v okolí Františkánského náměstí je nutné parkovat mimo tuto lokalitu. Možnost parkování je například na chebském náměstí, v blízkosti chebského divadla, nebo popřípadě na parkovišti u obchodního centra Dragoun,“ pokračuje Liptáková.

Očkování je možné i bez registrace. „Jedná se o dny od pondělí do pátku v hodinách od čtrnácti do patnácti hodin, to je ještě momentálně v KC Svoboda a poté to bude samozřejmě možné i v Kostele sv. Kláry po jejím otevření a zprovoznění, “dodává.

Je nutné sledovat provoz očkovacího centra, jsou stanovené jiné dny pro očkování a jiné dny pro testování.

Provoz očkovacího centra:

Očkovací centrum Cheb, Kulturní centrum Svoboda (do 27. 8.)

PO až PÁ: 14 – 18 hod.

Kostel sv. Kláry, Františkánské náměstí (od 30. 8.)

PO a ST: 14 - 18 hod., včetně očkování dětí vždy od 14 do 15 hod.

Očkování bez registrace:

Očkovací centrum Cheb, Kulturní centrum Svoboda (do 27. 8.)

PO až PÁ: 14 – 15 hod.

Kostel sv. Kláry, Františkánské náměstí (od 30. 8.) - po celou otevírací dobu

Testování /PCR + Antig.:

ÚT, ČT, PÁ - 8 – 12 hod. - rezervace nutná / SAMOPLÁTCI - NE!