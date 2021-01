„KV Arenu určitě použijeme. Jde o rozlehlý komplex s výhodnými ochozy a velkým parkovištěm, což je velkou výhodou. Její využití pro očkování široké veřejnosti budeme řešit ve spolupráci s hasiči a už jsme o tom jednali i s krajskou hygienou,“ informoval krajský zdravotní rada.

Zatímco Karlovy Vary má vedení kraje vyřešeny, jak to bude v ostatních větších městech, zatím není jisté. „Podobné objekty, jako je KV Arena, chceme hledat i v dalších městech. Nemůžeme to nechat jen na KV Areně,“ upřesnil radní März. Nové vedení kraje v součinnosti se zdravotníky také uvažuje, že by po regionu jezdila mobilní očkovací jednotka. „Mohla by obstarat očkování v menších obcích, aby zájemci nemuseli kvůli vakcíně nikam jezdit,“ vysvětlil März.

Rezervační systém, díky němuž by se mohli lidé na očkování přihlásit, se zatím vyvíjí. Veřejnost přijde na řadu zřejmě až v březnu. V první vlně jsou očkováni zdravotníci a zaměstnanci integrovaného systému, kteří jsou s covidem v dennodenním kontaktu. Pak mají být očkováni lidé v objektech s pobytovými sociálními službami i pedagogové. „Počet vakcín zatím odpovídá počtu zájemců. V další zásilce bychom měli dostat kolem tisícovky vakcín,“ dodal März.