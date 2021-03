Nemocnicím v Karlovarském kraji se pomalu ulevuje. Už nejsou za hranou svých kapacit jako před několika týdny, kdy museli pacienti do nemocnic po celé republice. V pondělí se navíc rozjela další dvě velkokapacitní očkovací centra v Sokolově a Chebu.

Očkuje se ve velkém a nemocnicím se ulevuje | Foto: Deník/Roman Cichocki

„V Sokolově se v pondělí přišlo naočkovat 238 zájemců. Denní maximální kapacita je 400 lidí,“ řekl ředitel sokolovské nemocnice Jaroslav Kratochvíl. Dodal, že zatím mají jistotu dodávek vakcín na 14 dní. Očkovací místo v sokolovské nemocnici ale s otevřením centra skončilo. „Především jsme potřebovali, aby se očkování z promořené nemocnice dostalo pryč. I když se tam chodilo bokem, stále to bylo v nemocnici. Prostory v klášteře jsou vhodnější. Jsou velké a je tam i možnost parkování přímo u objektu. Mělo by to být komfortnější pro lidi,“ upřesnil Kratochvíl. V klášteře se očkuje vakcínami Pfizer a AstraZeneca.