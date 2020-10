Dvě stě testovaných na koronavirus za jeden den. Taková je aktuální situace na území Karlovarského kraje. Testovat se mohou lidé stále jen na čtyřech místech – na dvouv Karlových Varech, jedno odběrové se nachází v Chebu, jedno v Mariánských Lázních. To je podle krajského zdravotního rady Jana Bureše zatím dostačující.

I když jsou lidé na testování objednáni na základě komunikace s hygieniky a praktickými lékaři, kteří náběry nařídí na odpovídající den, přesto se před odběrovými místy tvoří fronty. Nejinak tomu bylo i v neděli osm hodin ráno před karlovarskou nemocnicí. Ve vjezdu do staré vrátnice stál strážník, který na seznamu vyhledal testovaného a nasměroval ho do dolní části areálu nemocnice, kde se nachází stan. Před vrátnicí ovšem stála řada aut, a to je neděle brzy ráno. „Dnes je to ještě klidné. To byste to ale měli vidět v týdnu. Kolony aut stojí až nahoru,“ konstatoval strážník, který dohlížel na provoz přímo u odběrového stanu. „V týdnu tady bývá totiž hodně samoplátců. Ti pak postávají bokem, protože musí vyplnit řadu papírů, tak aby nezdržovali,“ vysvětlil. K odběrovému stanu nemířila jen vozidla, ale i lidé pěšky. Testování bylo plynulé, auta postupně najížděla ke stanu, nikde se neobjevil žádný problém. Řidiči museli při dojezdu na místo vypnout motor a stáhnout okénka. Zdravotníci pak přišli k testovaným a provedli jim potřebný výtěr z nosu.

„Jsme domluveni s nemocnicí, že pokud nastane problém s kapacitou, otevřeme ihned další odběrové místo. Tím bude areál kláštera v Sokolově, kde jsme odběrové místo schopni zřídit během několika hodin,“ zdůraznil radní Bureš. Podle něho nenastává ani problém s lůžky pro covidní pacienty. „Zatím stačí. K dispozici máme i nemocnici v Mariánských Lázních, kde je nyní 37 pacientů s lehčím průběhem onemocnění, kapacita je přitom 39,“ dodal.