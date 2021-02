Okresy jsou uzavřené téměř čtrnáct dní, počet pozitivních lidí sice klesá, ale situace ve zdravotnických zařízeních je stále vážná.

Počty nakažených mírně klesají

Počet nakažených na Chebsku a Sokolovsku oproti minulým dnům v úterý klesl. Chebsko mělo 1945 nakažených, což je 2124,8 pozitivních na 100 tisíc obyvatel. Hůře na tom bylo Sokolovsko s 2187 covid pozitivními, tedy 2475,6 nakaženými na 100 tisíc obyvatel. Okres Karlovy Vary, který jako jediný z kraje zůstal ´odemčený´ má 2247 nemocných covid-19, tedy 1953,7 na 100 tisíc obyvatel. V kraji jsou jen dvě obce, které nemají žádného pozitivně testovaného člověka, Teplička a Chodov v okrese Karlovy Vary. Na to, hodnotit, zda na mírném poklesu má svůj podíl uzavření dvou ze tří okresů, je ale brzy. „Mohu potvrdit, že došlo k nepatrnému poklesu počtu potvrzených případů onemocnění covid-19 v okrese Sokolov a Cheb a k mírnému zvýšení počtu potvrzených případů v okrese Karlovy Vary. Na hodnocení je ale příliš brzy,“ uvedla Michaela Zajíčková, mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.

Situace v nemocnicích je stále kritická

Zatímco počet pozitivních mírně klesá, situace v nemocnicích je stále kritická. Nemocnice v Karlových Varech musela dokonce navyšovat kapacitu lůžek pro covidové pacienty. V Karlových Varech bylo ke středečnímu dopoledni hospitalizováno 101 pacientů, v Chebu pak 56 pacientů. „Stav je neměnný a vážný,“ uvedl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký. V nemocnicích navíc leží stále mladší a mladší ročníky.

Mírně klesající počet pozitivních nejde ruku v ruce s automatickým poklesem pacientů hospitalizovaných v nemocnicích. Podle mluvčího nemocnice ovlivňuje situaci v nemocnicích mnoho faktorů a ne jen pokles pozitivních případů.

Hodnotit, zda uzamčení okresů uleví nemocnicím, je podle jeho slov předčasné. Nemocnice doufají, že uzavření okresů bude mít vliv na počet pacientů v nemocnicích. „Hodnotit ale můžeme až za zhruba týden až dva týdny,“ podotkl Vladislav Podracký.

Převoz pacientů do Německa

Pacienty s covidem-19 bude možné převézt do nemocnic v Německu. „Je nutné jasně říci, že tato pomoc z hlediska kapacity je poměrně malá,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. „Jediná oficiální nabídka z německé strany se týkala o možnosti umístění devíti pacientů.“ Nabídnutá kapacita německých lůžek je zahrnuta do Národního dispečinku, Německo se tak stane jednou z dalších možností, kam pacienty převést.

Jak dlouho zůstanou uzamčené okresy?

Chebsko a Sokolovsko je uzavřené téměř čtrnáct dní. O tom, jak dlouho budou uzamčené, se zatím jedná. „Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje každý pátek vyhodnocuje epidemiologickou situaci v kraji a hodnotí úroveň přenosu,“ řekla Michaela Zajíčková. „Při hodnocení využívá data od pozitivních osob, které byly vždy za uplynulý týden vytrasovány.“

Veřejnosti se nelíbí ´dvojí metr´

Uzavřené Chebsko a Sokolovsko nedosahuje počtu nakažených, které má například Tachovsko. Pohybuje se na hranici 2600 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Chebanům tak vadí, že kromě tří dosud uzavřených okresů se nepřistupuje k dalšímu uzavírání. „Je mi jedno, že jsme uzamčení,“ řekl Jan Hrdlička z Chebu. „Z okresu necestuji ani do práce, ani za příbuznými. Vadí mi to spíš z principu. Proč my ano a ti, kteří jsou na tom hůř ne? Jsme nástrojem politické bitvy, pokusnými králíky nebo je to trest za to, že politici a lékaři v Karlovarském kraji upozorňovali na špatnou situaci, zatímco jinde říkají, že pandemii zvládnou a nic po státu nechtějí?“ ptá se. „Pracuji sice v Karlových Varech, mám doklad, při kontrolách je všechno bez problémů, ale uzavření jako takové mi nevadí,“ vyjádřila se k současné situace Blanka Vondráčková z Mariánských Lázní. „Vadí mi ale to, že se podobně nejedná i jinde, kde je pandemická situace stejná, ne-li horší. Možná to bylo dobré k tomu, že by to lidé začali brát ještě více zodpovědněji, protože chtějí co nejdříve vidět svoje blízké v jiných okresech.“