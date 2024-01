Hejtman Karlovarského kraje spolu s radním Vítem Hromádko se společně vydávají do měst a obcí v regionu. Se starosty vždy řeší aktuální dění a případně společně hledají řešení problémů, s nimiž si v obcích mnohdy nevědí rady. O tom, že tyto cesty regionem mají smysl, se zástupci kraje přesvědčili při posledním výjezdu, kdy se vrátili do obcí, jež navštívili před dvěma roky a dozvěděli se o úspěších svého snažení.

„Z většiny obcí si odvážíme úkoly, které se snažíme vždy postoupit dál na patřičná místa. Je proto potěšující, když se dozvíme, že s naší pomocí se obce domohly změn a opatření, která zkvalitňují život obyvatel těchto míst. Takovým příkladem jsou Valy, kde jsou již záležitosti buď vyřešeny zcela, případně jsou v pokročilém stádiu řešení,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Ve Valech se starostce Andree Kakašové a místostarostovi Quido Vlkovi ve spolupráci s Povodím Ohře podařilo vyřešit problém s Kosím potokem, k dalšímu posunu došlo také v oblasti posílení mobilního signálu, kdy na území obce bude letos postavena základnová stanice s pokrytím všech operátorů. Na základě intervence hejtmana s ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se podařilo zvýšit bezpečnost silničního provozu, došlo totiž k posunutí hranice obce. Vedení Valů získalo také povolení k vybudování retardérů a v nepravidelných časových intervalech policie prováděla také měření rychlosti. Hejtman bude o tomto informovat policejního ředitele s tím, že připomene potřebu opakování měření.

Problémy s aktuálně prováděnou úpravou místní komunikace, která svými rozměry neodpovídá potřebám běžného provozu, řeší starosta Velké Hleďsebe Pavel Zteiskar. Zástupcům kraje představil plán budoucího využití rozlehlého areálu bývalých kasáren. Část objektů obec pronajímá, nicméně do budoucna chystá zpřístupnění prostoru, kde nejdříve ale dojde k demolici některých budov. Na rekultivaci části pozemku město získalo dotaci ve výši 120 milionů korun. Na samém okraji areálu by mohl vzniknout resort pro seniory, místostarosta Zdeněk Vršecký nyní poptává případné investory. Starosta seznámil také zástupce kraje s projektem „Staň se občanem Velké Hleďsebe“, který vyhlásil zejména proto, aby se lidé, kteří žijí v obci, přihlásili k trvalému pobytu právě na jejím území. Každý z nově přihlášených obyvatel byl odměněn částkou ve výši 5 tisíc korun, obec tak z rozpočtového určení daní bude získávat více financí do svého rozpočtu. Hejtman přislíbil, že starostu propojí s dopravním inženýrem od policie, neboť se v obci už dlouhodobě neúspěšně snaží o vybudování přechodů.

Poslední ze zastávek byla ve Třech Sekerách, kde bývalá starostka, nynější místostarostka Dagmar Strnadová potvrdila, že také v této obci se podařilo s přispěním snahy hejtmana a radního posunout vpřed několik projektů. V obci nyní řeší zejména pokrytí internetovým signálem, probíhající výstavbu chodníků v Krásném a pro letošní rok chystají plošné opravy komunikací. Starostka Iva Stolcová chválila existenci krajského programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů, kam se chystala podat žádost o dotaci na pořízení čtyřkolky, vozíku a oděvů pro místní hasiče. Zároveň informovala o tom, že peníze z Plánu obnovy venkova obec investuje do opravy střešní krytiny na faře, kterou získala před lety od České náboženské matice. V obci se také podařilo po více než dvaceti letech zprovoznit obchod.

„Mě velmi těší zpětná vazba, která jasně ukazuje, že naše výjezdy do obcí nejsou ztrátou času, ale že skutečně přináší výsledky. Starostové chválí velmi často krajské dotační programy a naši pomoc v oblasti poradenství nebo propojení s institucemi. Obrací se na nás s nejrůznějšími problémy a já jsem moc rád, že jsme schopni nabídnout pomocnou ruku,“ doplnil radní pro oblast rozvoje venkova Vít Hromádko.

