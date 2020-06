Výjimkou není ani letní military tábor Academie Of Soldiers, který spadá pod neziskovou organizaci S.G.T.S. Druhý ročník na motivy skutečné vojenské operace Red Wings se uskuteční v termínu od 9. do 22. srpna v Chyši u Karlových Varů.

„I my jsme kvůli koronaviru museli učinit zvýšená opatření a provoz tábora přizpůsobit vládním nařízením,“ uvedl hlavní vedoucí Dominik Hauner. „Jedná seo zvýšenou osobní i provozní hygienu, rozestupy, omezené výlety, použití dezinfekce, omezení návštěv rodičů, použití dávkovačů s mýdlem a další,“ řekl. Jako mustr jim sloužil sedmistránkový manuál. „Jsme hlavně rádi, že se tábory mohou uskutečnit. Bez nich by léto nebylo úplné,“ uvedl. To, že je něco jinak, pocítí děti hned při příjezdu. U brány budou na účastníky tábora čekat vedoucí, kteří budou mít k dispozici dezinfekci pro přijíždějící a bezdotykový teploměr. Teplota se nebude měřit jen při příjezdu, ale namátkově po celý tábor, a to u dětí i personálu. A nebude chybět ani zvýšený zdravotnický dozor.

O zábavu děti ale určitě nepřijdou. Tábor má podtitul Máš na to, přežít bez mobilu? „Seznámí se s policejní taktikou nebo bojovými operacemi,“ řekl další z vedoucích Jaroslav Kolouch. Chybět nebude ani přežití v lese, stavění přístřešku nebo rozdělání ohně křesadlem. O osmdesát dětí se bude starat více než dvacet vedoucích a instruktorů z řad armády, policie a civilního sektoru. „Potřeba je mít airsoftovou pistoli. Pokud někdo nemá, zajistíme pronájem po celou dobu tábora. Byli bychom také rádi, kdyby děti nechaly doma mobily,“ řekl vedoucí. A dorazí i Petr Reif, český policista, který občas slouží v Los Angeles. „Volná místa ještě máme, takže zájemci nás mohou stále kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek,“ dodal Dominik Hauner.