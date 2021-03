Na jindy živé ulici a ve vyhledávaném parku bylo možné potkat jen několik lidí. Obchody, restaurace, kavárny a další provozovny jsou totiž kvůli vládním opatřením uzavřeny, stejně tak hotely. Jen několik kaváren nabízí prodej tzv. do ruky, možné je také dojít si pro léčivou vodu do pavilonu minerálních pramenů.

"Protože bydlím v lázeňském centru, vnímám velmi citlivě, že tu chybí turisté a lázeňští hosté," řekla Deníku Jana Bercziová, která se v sobotu dopoledne vydala na procházku lázeňským parkem. "A velice mě to štve. Já sice opatření ze slušnosti k ostatním lidem dodržuji, ale jsem proti nim, protože podle mého názoru nemají vůbec žádný význam. Protože jsem v důchodu, tak mě ta opatření nějak neomezují, ale pochybuji o jejich smyslu," dodala.

Opatření centrum Mariánských Lázní prakticky vylidnila. Otevřen je pouze jediný lázeňský hotel, a to pro pacienty, kteří mají léčení hrazené v rámci rehabilitace zdravotní pojišťovnou. Těch je ale pouze nepatrné množství. "Štve mě to kvůli těm lidem, kteří se celý život snaží nikoho nezatěžovat a sami si vydělávat za cenu velkých starostí a teď jim takhle někdo zakáže podnikat," uvedla dále obyvatelka lázeňského města. "Turisté mi chybí, jsem na ně už zvyklá, navíc Mariánky z turistického ruchu žijí, patří to k nim a ty peníze město potřebuje."