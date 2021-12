Hejtman Petr Kulhánek (STAN) ale neshody v krajské koalici odmítá. „Rozumím naší destruktivní opozici, že se snaží vsypat písek do soukolí při každé příležitosti, ale i toto senzační sdělení je bez reálného obsahu. Opakované zadání veřejné zakázky na nákup autobusů běží podle nastaveného plánu a ve shodě, v krajské radě jsme jednomyslně schválili finanční krytí této investice,“ vyvrací hejtman Kulhánek tvrzení opozičního ANO.

Krajští opoziční zastupitelé ale upozorňují i na fakt, že hejtman v minulých dnech předkládal několik materiálů, které mu finanční výbor odmítl schválit. „Jedná se například o peníze na vestavbu koncertního sálu do Císařských lázní, opravu sousedního Rašelinového pavilonu a podporu nedostal ani stodvacetimilionový příspěvek pro Karlovarskou krajskou nemocnici,“ vysvětluje členka finančního výboru Gabriela Dostálová (ANO).

O tom, že se na kraji něco děje, mluví podle ANO stále více zasvěcených osob. „Určitým problémem byl v nedávné minulosti i státní dotační program Obchůdek, který radní Vít Hromádko (SNK1) odmítl využít. Obchodníky podnikající v malých obcích kraje přitom kvůli tomu připravil o tři miliony korun,“ stojí na svém opoziční ANO.

Podle hejtmana Kulhánka ale stále platí, že naprostá většina rozhodnutí ve vedení kraje je konsenzuální.

„A mě těší, že spolupráce s kolegy pokračuje ve velmi dělném a přátelském duchu. To samé platí o rekonstrukci Císařských lázní, změně atria na interiérový prostor a vestavbě koncertního sálu. U Rašelinového pavilonu je schváleno zpracování projektové dokumentace s tím, že realizace bude připravena tak, abychom mohli využít dotační titul z Národního plánu obnovy. Neúčast v letošním programu Obchůdek opět posvětila jednomyslně rada kraje už před časem, z řady racionálních důvodů, mimo jiné by se to nevyplatilo,“ odmítá hejtman opoziční kritiku i spekulaci o možném rozpadu současné krajské vlády.

Krajská zastupitelka a poslankyně parlamentu Jana Mračková Vildumetzová je ale toho názoru, že opoziční ostražitost je namístě. „Každý politik, který alespoň trochu rozumí financím, tuší, že vedení kraje řeší některé situace nestandardně a některé jeho postupy jsou v rozporu nejen s logikou, ale především s takzvanou péčí řádného hospodáře,“ zdůrazňuje Jana Mračková Vildumetzová, která chce na zastupitelstvu opět apelovat na všechny krajské zastupitele, aby změnili svůj postoj ke krajským financím a začali být více šetrní a rozvážní. Stejný názor má i její další stranická kolegyně a poslankyně Renata Oulehlová.

Hejtmanovi hnutí ANO podle tvrzení jeho členů předávalo kraj ve skvělé a příkladné finanční kondici a s naspořeným velkým balíkem financí, jako nikdy předtím. Nyní jen podle svých tvrzení nevěřícně sledují, jak se rezervní fond a naspořené peníze rozplývají, a obávají se, že po čtyřech letech jeho vlády bude krajská pokladna prázdná.