Až do konce srpna potrvají práce na nejvrchnějším úseku Chebského mostu v Karlových Varech , který vede nad městským průtahem a má označení III. Jde o předzvěst generální opravy prvních dvou částí Chebského mostu, a to nad železnicí a nad řekou. Ta, jak Deník před pár dny informoval, se komplikuje kvůli neshodám s památkáři.

„Práce budou dokončeny do konce srpna. V první etapě se opravovaly vnější dilatace na středovém pásu, následně byly provedeny izolace a ve středovém pásu položen nový povrch. Nyní se už práce přesunuly na východní část mostu,“ upřesnil mluvčí radnice Jan Kopál. „V rámci této akce opravíme nejen povrch, a to jak komunikace, tak chodníky, ale i římsy, části rovné konstrukce a uložení mostovky. Chceme mít tuto část Chebského mostu opravenou, aby, až přijdou na řadu části I a II, tento úsek přežil,“ uvedl letos v únoru tehdejší karlovarský radní Petr Bursík (ODS).

Původně měla být přitom rekonstrukce třetí části Chebského mostu součástí té komplexní. Na podzim loňského roku ale radnice postup přehodnotila a práce rozdělila. V tu dobu se navíc avizovalo, že část III přijde na řadu až po generální rekonstrukci úseků I a II.

Na zakázku Chebského mostu III vyhlásila radnice výběrové řízení, do něhož se přihlásili dva zájemci. Vítězem se stala firma Strabag, která opravu provede za 17, 848 milionů korun. Vedení města původně odhadovalo tuto část rekonstrukce za levnější o dva miliony korun.

Co se týče části I a II, rekonstrukci brzdí neshoda mezi vedením města a Národním památkovým ústavem v Lokti. Podle památkářů je zde navrženo až příliš mnoho materiálu i barev a nová mostovka nekoresponduje se spodní částí, která je památkou a zůstane zachována. Z toho vyplývá, že se nestihnou zásadní termíny. Podle diagnostických zkoušek se totiž s rekonstrukcí musí začít nejpozději na jaře příštího roku. Město ale zatím nemá ani projektovou dokumentaci. Pokud termín město nestihne, propadá diagnostická zkouška, která říká, že do února 2025 je Chebský most bezpečný.