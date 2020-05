Na rekonstrukci čeká jedna z nejdůležitějších silnic v Mariánských Lázních, ulice Chebská.

Oprava ulice Chebská. | Foto: muml.cz

Silnice, po které jezdí řidiči směrem od Chebu a Velké Hleďsebe do města, se na několika místech propadá. Stavbu předá Karlovarský kraj vysoutěžené firmě v pondělí 11 května. První etapa přitom už měla být hotová v loňském roce. Start rekonstrukce podmínila dopravní policie zprovozněním objízdné propojky za obchodním domem směrem na Husovu ulici. Městu se ale nepodařilo tuto stavbu dokončit včas, následkem čehož se posunulo i krajské výběrové řízení a jeho vítěz nakonec odstoupil od smlouvy, protože by nebyl schopen realizovat zakázku v termínu. Celá realizace za více jak dvanáct milionů korun musela být přesunuta až do letošního roku a předpokládané ukončení prací je v říjnu.