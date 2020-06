Chebská ulice není v dobrém stavu. Na několika místech se propadá, navíc i stav spodních vrstev je hrozný. „Je možné, že po odkrytí svršku najdeme další závady, které bude potřeba odstranit,“ řekl Martin Hurajčík, náměstek hejtmana Karlovarského kraje. Právě kraj celou rekonstrukci realizuje. Kromě stavu vozovky je problém i ve středových ostrůvcích. Při dopravní špičce je kvůli vysokým obrubníkům velmi obtížný průjezd záchranářů a hasičů. Hotovo by mělo být v říjnu. Do té doby se ale musí řidiči obrnit trpělivostí. Kyvadlová doprava provoz zpomaluje a křižovatky jsou mnohdy ucpané. „Většinou je to děs, hlavně směrem od křižovatky na Hlavní na Cheb,“ řekl Jan Hlaváček z Mariánských Lázní.

„Semafory na Hlavní mají zelenou, ale vedlejší silnice je ucpaná automobily. A tak se často stane to, že auta stojí v křižovatce.“ Problém mají ti, kteří potřebují do supermarketů, které jsou u Chebské. „Dříve jsme jezdili jednou týdně autem na větší nákup,“ řekla Helena z Mariánských Lázní. „Když to vidím, nemám chuť brát auto. A tak chodím jinam anebo nakupuji častěji a pěšky. Raději to budu tahat než tudy jezdit.“

Město sice zprovoznilo propojku za supermarkety, ta je ale jednosměrná. „Když jedu z obchodu, je to díky propojce legrace, horší je to dostat se z centra do marketu,“ podělil se o další zkušenosti jeden z řidičů. „Já to absolvoval včera. Musel jsem odvézt syna do Mariánských Lázní. Naštěstí k nádraží, takže jsem z Chebu jel raději do Drmoulu a z něj přes čtvrť Hamrníky. Myslel jsem, že si čekání zkrátím a nakoupím. Na Hlavní jsem dvakrát stál na zelenou, než jsem se dostal na Chebskou. Pak jsem si na dalších semaforech postál dalších asi deset minut. Legrace to není a nedivím se, že se to lidem nelíbí. Na druhou stranu konečně bude silnice opravená. Po té době už si to opravdu zaslouží,“ řekl Jan z Chebu.