"V letošním roce 2024, připravuje Ředitelství silnic a dálnic rekonstrukci mostu přes takzvaný skluz od bezpečnostního přelivu na přehradě Jesenice. Po dobu rekonstrukce mostu čekají řidiče částečná omezení. V současné době se připravuje harmonogram prací. Ty by měly začít v dubnu. Potvrzený je ale už termín úplné uzavírky silnice u jesenické hráze. Bude to od 2. července do 30. srpna. Po tomto termínu se silnice zprůjezdní, ale může dojít ještě k částečným omezením provozu," říká za ŘSD Karlovarského kraje Romana Ledašilová.