Náklady dosáhly necelých deseti milionů korun. Po dobu rekonstrukce byly výstavní prostory pro veřejnost uzavřeny. Muzeum se chystá na své znovuotevření.

„V rámci rekonstrukce, která se týkala obou budov muzea – expozice v Pachelbelově domě a ředitelství v Müllerově domě, došlok výměně topného systému a elektroinstalace a novým rozvodům datových sítí s cílem zlepšit podmínky pro provoz i návštěvníky muzea,“ potvrdila knihovnicea dokumentaristka muzea Markéta Plevná Šalátová.

Po výmalbě místností se pracovníci muzea soustředí na reinstalaci sbírkových předmětů. Návštěvníci muzea po jeho otevření uvidí expoziční instalaci ve stejné podobě jako před rekonstrukcí s výjimkou dvou místností. „Jeden ze sálů expozice novějších dějin bude věnován etnografii Chebska a kamnům Willyho Russe, která by v tomto prostoru měla být po právě probíhajícím restaurování postavena na podzim. Další novinkou bude zpřístupnění nové místnosti Valdštejnského okruhu,“ poznamenala dokumentaristka.

„I přesto, že muzeum zasáhla opatření souvisejícís pandemií koronaviru, věřím, že se muzeum bude moci co nejdříve představit návštěvníkům. Zatím předpokládáme, že by to mohlo být v úterý 26. května,“ dodal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík.