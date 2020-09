V německém městě Waldsassen začali opravovat jednu z hlavních silnic, a tak na české i německé řidiče čeká řada objížděk. Lidé přes Waldsassen jezdí i do práce do jiných měst, a na cestě tak musejí počítat se zdržením. Práce tu potrvají několik dní.

„Jsem naštvaná, jezdím za prací do Německa přes Waldsassen, a cesta se mi tak prodloužila o dalších několik kilometrů, protože tam opravují silnici. Já chápu, že ji opravit musí. Ale asi před rokem opravovali ve městě úsek, který je jen kousek od té části, kde to opravují teď. Nemohli to tedy už tehdy spojit a opravit oba úseky?“ rozčilovala se Markéta Strouhalová ze Sokolova.

V některých úsecích u Waldsassenu se během dne tvoří i fronty, kde musejí řidiči čekat.

„Je to hrůza. Jezdím přes Waldsassen až do Tirschenreuthu, a to abych vyjel o hodinu dřív. Město je teď zacpané, kolikrát jsem už stál ve frontě. Je to podle času, kdy člověk do města dorazí. Brzy ráno to ještě jde, odpoledne se ale do města nahrnou nakupující, a to je jízda,“ sdělil Martin Čermák z Karlových Varů.

Státní stavební úřad v Ambergu-Sulzbach v současné době obnovuje povrch vozovky ve Waldsassenu v úseku Egerer Straße. Aby práce mohly být hotové co nejdříve, rozhodlo se město, že opravovanou část silnice celou uzavře. Podle předpokladů by mohla být znovu průjezdná od pondělí 21. září.

„Objížďky jsou celkem dvě. Jedna vede z Chebu přes obec Hundsbach, Münchenreuth a Groppenheim na kruhový objezd do Konnersreuthu. Odtud pak trasa vede do Mitterteichu. Pokud pojedou lidé z Německa do České republiky, vede objížďka z Mitterteichu na Konnersreuth poté směrem na Arzberg a až do Seedorfu. Ze Seedorfu se pak jede směrem k hranicím přes Münchenreuth a Hundsbach,“ popsal objížďky František Čermák z Chebu, který také jezdí do Německa za prací.

Na kolonách v Německu se v těchto dnech podílejí také občané České republiky, kteří tam jezdí nakupovat a bojí se, že se jim hranice uzavřou. V kolonách pak čekají i několik minut.