V letošním roce se tam lidé dočkají dalších novinek, které jim v této náročné době usnadní a hlavně zpříjemní život, ať už v Chebu, Mariánských či Františkových Lázních, ale například i v Aši. Mezi TOP akce patří například rekonstrukce budovy bývalého ašského kulturního střediska za přibližně 130 milionů korun. Objekt by se měl podle místostarosty Pavla Mataly (Koalice za Aš) změnit v komunitní centrum, v němž najdou zázemí neziskové organizace, spolky. A obrovský sál zase nabídne prostor pro plesy a další kulturní akce.

Podle místostarosty nebude chybět ani menší gastrokoutek. "Tento objekt využíval už Konrád Henlein pro vzdělávání učitelů v celých Sudetech. Oprava bude náročná a potrvá dva roky. Ale snad o bude stát za to," uvedl místostarosta Matala. Nové komunitní centrum není v Aši jediné, na co se mohou lidé těšit. V plánu je i průtah z Aše směrem na Cheb za 113 milionů. "Je to nejvytíženější komunikace a práce už začaly," vysvětlil místostarosta. Správa železnic už v Aši zahájila výstavbu nového nádraží za téměř 80 milionů a radnice chystá i finančně náročnou rekonstrukci plaveckého bazénu.

Mezi letošní hlavní projekt v Chebu náleží vybudování zubní kliniky v chebské nemocnici za 25 milionů korun. "Jedná se o stavební úpravy pavilonu C a zubní klinika by měla být v provozu příští rok," uvedla krajská mluvčí Veronika Svobodová. Opravy nemocnice budou pokračovat i v dalších pavilonech.

Cheb má podle starosty Jana Vrby (ANO) v plánu další etapu rekonstrukce Lesní ulice za 27 milionů a opravu Amerického mostu za 18 milionů korun. Miliony, konkrétně 25,3, půjdou podle chebské mluvčí Simony Liptákové i do oprav havarijních stavů na školních budovách a rekonstrukce poškozené části střechy Dominikánského kláštera si vyžádá 8,5 milionu korun.

Také Františkovy Lázně se dočkají další modernizace komunikací, chodníků či kulturních zařízení. Podle místostarosty Otakara Skaly zařadilo Ředitelství silnic a dálnic do investic vybudování dvou kruhových objezdů, jednoho směrem na Třebeň a druhého směrem z Františkových Lázní na Žírovice. Dokončeny by měly být v příštím roce. Františkovy Lázně chtějí letos opravit silnici ze Slatiny na Klest, rozšířit část ulice Mládežnické, vybudovat další parkovací stání, a to i na sídlištích či začít s opravou Sadové kavárny. Správa dopraví železniční cesty zase chce rekonstruovat nádražní budovu.

Mariánské Lázně se letos podle starosty Martina Hurajčika (ANO) zaměří na revitalizaci sadů a parků, které jsou mariánskolázeňskou chloubou, ale také na opravy chodníků i komunikací. "Mezi ty hlavní patří ulice Hlavní. Oprava za 20 milionů bude dokončena v příštím roce. Mezi letošní TOP akce v tomto lázeňském městě ale bezesporu patří oprava Zpívající fontány za 38 milionů korun. Opraveny budou technologie, rozvody i samotný bazén. Fontána z roku 1986 podstoupí zásadní rekonstrukci, protože řada věcí je podle starosty Hurajčíka za hranicí životnosti. Fontána začala zpívat v roce 1986 a tehdy se na historicky první produkci přišly podívat stovky lidí. A je skutečně symbolické, že fontánu rozezpívala skladba Hudba pro fontánu, kterou pro ni tehdy speciálně složil Petr Hapka. Ten by se letos dožil 80 let, narodil se 13. května 1944.