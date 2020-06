Celkem pět milionů korun bude stát oprava takzvaného červeného mostu v ulici Osvobození v Chebu. Řidiči se tam tak v těchto dnech musí obrnit trpělivostí.

Práce na opravě mostu do Hájů běží dle harmonogramu. | Foto: Město Cheb

Na první polovině mostu je už kompletní nová izolace nosné konstrukce, aby se zabránilo protékání srážkové vody do spodních částí. „Zároveň jsme nechali opravit a ochranným nátěrem natřít římsy mostu a svodidlo. Postupně pracovníci natírají i zábradlí, čímž se most obléká do nového kabátu, barva zábradlí se mění,“ sdělil chebský místostarosta Jiří Černý.