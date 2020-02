Rekonstrukce nástupišť chebského nádraží za půl miliardy korun se kvůli vlhkosti v podzemí komplikuje. Hlavní práce zbývá dokončit na třetím nástupišti a v podchodu.

Rekonstrukce chebského nádraží začala v roce 2018. Letos v létě chce Správa železnic mít stavební práce hotové. | Foto: Deník / Jan Buriánek

I přes problémy by železničáři chtěli opravy stihnout do léta letošního roku. „Po odstranění dlažby byl zjištěn horší stav, než byl původní předpoklad. Proto tam na jaře provedeme sanaci a zprovozníme navazující eskalátory. Kompletně dokončeno by mělo být zhruba v polovině letošního roku, “ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová.