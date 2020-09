Kompletně uzavřena je část chebské ulice Obětí Nacismu. Stavební práce vyjdou na necelé tři miliony korun.

| Foto: Deník / Jan Buriánek

Uskuteční se tam velkoplošná oprava komunikace včetně autobusového zálivu, úpravy chodníků a sjezdů a vzniknou tam nová parkovací stání. Práce potrvají až do listopadu. „Celkové opravy se dočkají i obyvatelé chebské ulice Bezručovy, která se také opravuje. Náklady by měly být necelých 5 milionů korun a stavba potrvá až do prosince,“ sdělil tiskový mluvčí města Chebu Tomáš Ivanič. Také v Bezručově ulici se kromě samotného povrchu vozovky řeší výstavba nových chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.