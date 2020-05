Stovky lidí stále zůstávají v Chebu bez praktického lékaře. Přesto se začalo blýskat na lepší časy. V Chebu od léta začne fungovat nová ordinace praktického lékaře z Tachova.

Jeden z nových lékařů v Chebu bude mít ordinaci v bývalém Domově pro seniory Spáleniště v Dragounské ulici. | Foto: Deník / Jan Buriánek

I tak ale nemá město vyhráno, a tak nabízí novým lékařům benefity, aby se v něm udrželi i další praktici. Cheb má totiž velkou část praktických lékařů ve vysokém věku. „Skončil mi praktický lékař Vladimír Rajzl, a tak jsem neváhal a přeobjednal se k novému lékaři Radku Měšťanovi z Tachova. Byla to pro mě obrovská úleva, protože do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli v Chebu nějaký nový lékař bude, proto jsem se zajel zeptat i do Mariánských Lázní a Plesné. Jedině tam byli lékaři ochotní mě přijmout, ale protože jsem už ve vyšším věku, nedokázal jsem si představit dojíždění. Ale kdyby se nový lékař neobjevil, nic jiného by mi nezbylo,“ sdělil senior František Novotný z Chebu.