„Snažíme se spolu s městy pomocí štědrých benefitů situaci v kraji personálně stabilizovat, ale ne všechna opatření mají okamžitý efekt. To platí například v případě stipendií pro studenty medicíny, kteří nejprve musí dostudovat, aby zde mohli začít ordinovat. I tak je ale počet těch, kteří se k nám díky stipendiím do regionu vrátí, velice pozitivním příslibem. Jedním z účinných nástrojů je i program na podporu vzniku a rozšíření ordinací všeobecných praktických lékařů, pediatrů a gynekologů. Pro letošní rok máme na tyto účely v rozpočtu kraje vyčleněny čtyři miliony korun. Celkem jsme podpořili již tři žádosti o dotaci, přičemž ještě 2,4 milionu korun máme pro lékaře volně k dispozici,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Per Kulhánek.

Celkově Karlovarský kraj vyplácí v rámci celé České republiky jedny z nejvyšších příspěvků zdravotníkům a nabízí nejširší a nejucelenější okruh podpory pro studenty medicíny, začínající lékaře i ty s mnohaletou praxí. Kompletní přehled poskytovaných benefitů najdou zájemci na webu Lékaři Karlovarského kraje. Kromě informací o podpoře ze strany kraje zde nechybí ani informace o benefitech poskytovaných samotnými obcemi a městy.

O dotaci z programu na podporu vzniku a rozšíření ordinací všeobecných praktických lékařů, pediatrů a gynekologů zažádala společnost OM-ZUBNÍ ordinace. I přesto, že se jedná v pořadí již o třetí žádost, kterou kraj obdržel v tomto roce, alokace dotačního titulu stále ještě není vyčerpána. O peníze tak lze i nadále žádat.