Oslavil by kulaté výročí

Kulaté výročí, 100 let od narození, by ve čtvrtek 20. února oslavil Bojmír Hutta. Byl to významný akademik a umělecký malíř, který se po válce v 50. letech usadil v Chebu.

Bojmír Hutta byl prvním ředitelem Galerie výtvarného umění v Chebu. | Foto: Město Cheb