Zástupce restauratérů v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner se domnívá, že vláda uplatňuje na gastronomii kolektivní vinu a celý obor diskriminuje. „Jsme pro to, aby konzumace probíhala organizovaně za daných opatření. Jednotlivé excesy, které se někde konají, má vláda postihnout, ale nemůže přeci trestat všechny. Navíc rostoucí počet nakažených nesouvisí s rozvolňováním,“ reagoval Kastner. Podle něj vláda jedná chaoticky.

Rozhořčení neskrývají ani majitelé restaurací a barů v Karlovarském kraji. Tvrdí, že omezení provozní doby do 20 hodin je pro mnohé z nich likvidační. Ti, co nemají polední jídelní menu, mohou zavřít a bude to pro ně méně ztrátové.

„Bál jsem se, že zavřou restaurace úplně. To už bych asi nedal a za tisíce nakoupenou zeleninu bych odvezl do Strakovy akademie a strčil ji tam někomu, víte kam… Pro hostinské je nařízení likvidační. I když budu mít otevřeno, nezbude na výdělek. Lidé chodí v týdnu až po 17. hodině. Nedivím se mnoha restauratérům, že raději neotevřeli vůbec,“ říká Miloš Řeháček z kraslické restaurace Pod Vlekem.

S ním souhlasí i další z oslovených. „Mně se to vůbec nevyplatí. Pokud bylo povoleno mít otevřeno do 22 hodin, přicházel jsem o polovinu tržby. Pokud mám zavřít v osm, nemá smysl vůbec otvírat, protože to ke mně začínají chodit lidi. Pokud by nechali otevřeno nonstop, zákazníci se rozprostřou a postupně přijdou i odejdou. Ne jako teď, když se lidé nahrnou po práci do barů a po zavírací hodině vyjdou ven a pijí dál před hospodami. Shlukují se jako například v Praze,“ říká Petr Batko ze sokolovského Jack's Legendary Pubu.

Majitel Freeclubu v Kraslicích Matěj Secký sotva otevřel, už zase plánuje zavřít. „Naplánoval jsem šichty do konce roku, ale zkrácení provozní doby je pro mě nepřijatelné. Dopije se naražené pivo a zavírám. Když zaplatím personál plus další energetické náklady, zjistím, že je lepší mít zavřeno. Ještě před tímto rozhodnutím jsem se smířil s tím, že přijdu o nejlepší kšefty, které jsou o Vánocích a něco i na silvestra. Konec roku to prostě mohl trošku zachránit. Nyní ani to ne. Už ani nevím, na koho mám být naštvaný, neustále se mění posty i rozhodnutí ve vládě. Jediné, co vím jistě, že tohle rozhodně není svoboda podnikání,“ říká Secký.

Na další omezení doplácí i majitel oblíbeného rockového klubu Slashbar v karlovarských Bohaticích Pavel Pavlů, který provozuje i kinokavárnu Drahomíra. „Nevím o nikom, kdo by se v poslední době koronavirem nakazil právě v hospodě. Už zavírání ve 22 hodin bylo pro nás likvidační. Zavřít hospody ve 20 hodin pak považuji už za holý nesmysl,“ rozčiluje se karlovarský podnikatel.

Obává se, že situaci už nebude moci další dobu zvládat.