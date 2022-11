"Napadlo mě dobít si telefon, který mi ale spadl mezi košíky a zůstal v jednom z nich. Jediné, co jsem měl v kapse, byl zapalovač. S ním jsem se chtěl dostat do košíku pro uvězněný mobil. Když to začalo hořet, snažil jsem se to uhasit mikinou, ale nešlo to. Oheň začal hořet uvnitř košíku a tam jsem se nedostal. Začal jsem panikařit. V hlavě se mi honilo, co budu dělat. Stavěl jsem auta, bouchal na okolní okna a prosil o pomoc. Hasiče jsem nemohl zavolat, nebylo čím. Vybavuji si, že nějaká paní otevřela okno, vykoukla, řekla, že žádný oheň nevidí a zase zavřela. Zvonil jsem na zvonky. Z vyššího patra vykoukl nějaký pán a ten zřejmě hasiče zavolal. Za jak dlouho přijeli nedokážu odhadnout, byl to hrozný stres. Když přijeli, šel jsem domů," vzpomíná Mário. Ví, že market zapálil on a že si tuto chybu ponese celý život, ale v tu chvíli podle svých slov nechápal, že nikdo nechtěl pomoci.

"Po chvíli jsem se vrátil a chtěl se přiznat. Bohužel jsem to nedokázal. Jediné, na co jsem se zmohl bylo to, že jsem se ptal hasičů nebo policistů, zda někdo nebyl přímo uvnitř. Řekli, že neví, ale snad ne. Šel jsem znovu domů a ráno přemýšlel, jestli to celé nebyl jen zlý sen. Otevřel jsem sociální sítě a zjistil, že nebyl," říká Mário, který šlápl vedle poprvé v životě a hned pořádně.

"Nebyl v tom úmysl. Je to těžké na psychiku. Pořád si opakuju dokola, půjdu sedět, nepůjdu sedět? Když se mi ozval Petr Ajšman s tím, že mi chtějí pomoci, byl jsem dojatý. Něco takového jsem vůbec nečekal," konstatuje Mário.

Sdružení lidí kolem Petra Ajšmana vyhlásilo veřejnou sbírku. A i ta, jako celý případ, zvedla mezi lidmi spoustu emocí.

"Jde o velmi mladého člověka, který je samozřejmě nešťastný z toho, co se stalo. Určitě tam nešel s úmyslem zapálit Penny. Na celou rodinu je nyní ohromný tlak. Chceme pomoci a proto jsme se sdružením Srdce pro Vary založili sbírku. Upozorňujeme na to, že není žhář jako žhář. Jedna chyba může změnit osmnáctiletému klukovi celý život. My chceme tomuto mladému muži dopřát šanci na druhý začátek," říká Ajšman. Do pátku 18. listopadu poslali lidé mladíkovi zhruba 34 tisíc korun.

"Peníze v hotovosti mladíkovi nedáme, ale chceme mu zaplatit například právní služby a ostatní náklady, které ho při trestním stíhání čekají. Jde nám především o lidské hledisko, nevidíme v tom úmyslné jednání mladíka. Nemá žádnou trestní minulost," vysvětluje Ajšman.

Právě v pátek byl založit transparentní účet jehož číslo je 2802383508/2010. Na ten mohou posílat peníze lidé, kteří chtějí Máriovi pomoci. Současně běží účet, který zveřejnil pro sbírku Petr Ajšman ihned po události. Patří hnutí Srdce pro Vary a vybrané peníze mladíkovi poskytnou též. "V té situaci šlo o rychlost. Museli jsme zareagovat hned a o peníze Mário samozřejmě nepřijde," ujišťuje Ajšman dárce, kteří již peníze poslali.

Kolem případu se rozpoutala řada fám, šíří se hlavně po sociálních sítích. "Dočetl jsem se, že to je moje pomsta Penny za to, že mě vyhodili z práce. Nikdy jsem pro tuto firmu nepracoval. To, co se stalo, byla nešťastná souhra náhod. Také jsem nebyl namol nebo zfetovaný, jak jsem se o sobě dočetl," uzavírá Mário.