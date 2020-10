Po tragédii, kdy v ostrovském skateparku uhořela v závěru prázdnin teprve jedenáctiletá dívka, vedení města rozhodlo o novém umístění areálu pro vyznavače adrenalinu. Bude se, jak informoval starosta Ostrova Jan Bureš, nacházet v takzvaném areálu Mattoni, který využívali vojáci pro uskladnění techniky. Místostarosta Marek Poledníček upřesnil, že nový skatepark bude součástí moderního velkého volnočasového areálu.

O tom, jakou bude mít nový areál finální podobu, rozhodnou i jeho samotní uživatelé. „Už jsme měli se skejťáky schůzku. Potřebujeme od nich slyšet, co všechno by ve volnočasovém areálu mělo být, aby to mohly využívat všechny zájmové i věkové skupiny,“ vysvětlil místostarosta.

Se skateboardisty se tak společně vedení radnice rozhodlo, že prvky ze současného skateparku se do toho nového umisťovat nebudou.

„Nebudeme ani nahrazovat zničené překážky. Nový areál bude celý z betonu, tedy nejen povrch, ale i samotné prvky. Všechno se vymodeluje z betonu, prostor tak bude nerozbitný, bezpečný a odolný proti požáru. Pochopitelně počítáme s tím, že občas něco praskne, bude to ale snadno opravitelné,“ pokračoval Poledníček.

Součástí nového areálu bude také pumptracková dráha, ale počítá se i s využitím prázdné haly, která se zde nachází. „Výhledově by v ní měl být krytý skatepark. Skejťáci by totiž rádi prostor využívali celoročně, což krytá hala umožní,“ doplnil místostarosta.

Adrenalinoví sportovci, ať už skateboardisté, bikeři či koloběžkáři, mají v Ostrově silnou základnu, od nejmenších až po dospělé.

Podle Poledníčka dokonce ti starší předávají své zkušenosti mladším. Jak se ale ukázalo, současný skatepark spíše vyhovoval právě bikerům než přímo skateboardistům.

Na projektu nového areálu se už začalo pracovat. Hotový by měl být na jaře roku 2022. „Předpokládané náklady se pohybují kolem sedmatřiceti milionů korun. Spoléháme, že bychom na tuto akci mohli získat dotaci. Pokud neuspějeme, rozložíme tuto velkou investici na etapy,“ dodal Poledníček.

Dívka uhořela ve skateparku 28. srpna, kdy si na molitanovém doskočišti hrála se zapalovačem.

Nynější prostor pro skateboardisty, bikery či koloběžkáře je po tragédii v provozu už několik dní, otevřel se při zahájení Dětského filmového festivalu Oty Hofmana. Předtím se muselo spáleniště kompletně vyčistit.