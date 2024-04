Po uveřejnění vzpomínkových článků, ve kterých jsme se věnovali výročí nedožitých 64 let Petra Sepešiho se redakci ozvalo několik čtenářů, kteří buď osudový večer trávili se zpěvákem nebo bydleli ve Františkových Lázních. Přinášíme celé znění jejich nezkrácené vyjádření.

Na železničním přejezdu ve Františkových Lázních v roce 1985 zemřel zpěvák Petr Sepeši, který tvořil známé pěvecké duo s Ivetou Bartošovou. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Jen připomínáme, že Petr Sepeši by 23. dubna oslavil 64 let, zemřel při tragické dopravní nehodě na železničním přejezdu ve Františkových Lázních 29. července 1985. U železničního přejezdu skončil i život Sepešiho partnerky, kdy 29. dubna 2014 si lehla na koleje nedaleko Prahy – Uhříněvsi těsně před přijíždějící vlak. Jejich emotivní příběh přináší v těchto dnech i televize Nova v minisérii Iveta.

Dva vlaky

Dobrý den. V osudný den jsem bydlel ve Františkových Lázních. Po nehodě se povídalo, že nehoda se stala asi takto: V inkriminovanou dobu ze stanice Františkovy Lázně byly v malém časovém sledu vypravované dvě vlakové soupravy. Jedna do Aše a druhá směr Vojtanov. Trať je dvoukolejná. Sepeši prý čekal na závorách, až vlak přejede, když se tak stalo, a závory stále byly spuštěné, rozhodl se závory objet ale v tom okamžiku jej smetl vlak jedoucí po druhé koleji. Toto se povídalo po Františkových Lázních, ale co je pravda, nevím.

S pozdravem Jelen

Sepeši nás lákal do Aše

Dobrý den, také jsem osudnou noc byla v restauraci Gruzie. Petr Sepeši tam zpíval, seděl s námi u stolu a když odjížděl, lákal nás, abychom s ním ještě jely do Aše, s kamarádkou jsme však odmítly. Kdybychom jely, asi by byl na živu. Určitě by na přejezd nevjel. V autě měl na zadním sedadle růžové šaty pro Ivetu, které nám ukázal a určitě jsou i důkazem, že mluvím pravdu, určitě je při havárii v autě našli. Druhý den ráno jsme s kamarádkou odjížděly z dovolené ve Františkových Lázních. Kamarádi přiběhli k autobusu zkontrolovat, zda jsme s Petrem nejely a nejsme taky mrtvé, když nás viděli měli obrovskou radost. Tak to vše z posledních chvilek života Petra Sepešiho.

Hezký den Dana

Porucha závor

Mohu se vyjádřit k článku týkajícího se nehody Petra Sepešiho. Ten osudný večer, co se Petrovi stala nehoda, byl jsem s přáteli v restauraci Gruzie ve Františkových Lázních. Byl tam se společností i Petr Sepeši, byl v té době již známý, tedy jsme si ho všimli. Nevím, zda pil alkohol, ten večer, nebo ne. Ráno jsem se dozvěděl, že měl večer na přejezdu měl tragickou nehodu, tedy byli jsme jedni z posledních lidí, co jsme viděli Petra Sepešiho na živu. O nehodě nevím nic, nebyl jsem u toho, ale vím, že zmíněný přejezd, kde se nehoda stala, měl několik dní (asi 2 – 3) poruchu a to takovou, že závory byly celou dobu stažené, tedy nefungovaly.

Přes den tam na přejezdu stál pracovník železnice se žlutým praporkem a dle jeho pokynů auta projížděla přejezdem se staženými závorami, večer a v noci tam již žádný pracovník železnice nebyl, nicméně auta tudy stále projížděla, za tiché benevolence VB (Veřejná bezpečnost, pozn. red.), lze se tedy domnívat, že Petr Sepeši již tímto místem projížděl, s tím, že auta projížděla i když byly závory dole, tedy, když se večer vracel, patrně do Aše, opět tímto místem projížděl a možná neměl pocit, že činí nějaký přestupek. VB samozřejmě fakt, že byl přejezd již několik dní v poruše a že auta tudy projížděla systémem, jako na nechráněném železničním přejezdu - rozhlédni se - nejede vlak, tak se jede, jaksi do spisu o šetření nehody, neuvedla, tak není divu, byl teprve rok 1985 a tehdy by nebylo příliš populární přiznat, že na tragické nehodě má podíl i někdo jiný, než sám nezodpovědný řidič.

S pozdravem Čestmír Věrný