Otázka pro: Martinu Kuželovou, ředitelku Městské knihovny v Chebu

Jak se zatím daří hlasovací akci k podpoře rozvoje knihovny, kterou 6. října u vás odstartoval podpisem č. 1 režisér Jan Svěrák?

Takto by mohla v budoucnu vypadat Městská knihovna v Chebu.Foto: Deník / Buriánek Jan

Od občanů, kteří k nám chodí za výpůjčkami či na akce, máme podpisy vlastně jisté. Jsem ale ráda, že příznivě se k naší iniciativě staví také lidé ve městě i okolí, jen vědí-li o ní. V Chebu máme několik míst s podpisovými archy, v infocentru pak je ve výloze i model přístavby. Říkáme jí ´neviditelná´, protože se s ohledem na památkově chráněné území muselo k zadání přistupovat velmi ohleduplně. Projekt řeší vedle přístavby do hradebního příkopu i šetrnou rekonstrukci vnitřku hlavní budovy.

Prostorům, které byly kdysi přepatrovány a proměněny ve sklady, se vrátí původní podoba, půdu ovládne dětské oddělení atd. Co ale hlavně potřebujeme: abychom konečně byli bezbariéroví, disponovali vyhovujícím sálem pro větší akce a mohli v odpovídajícím volném výběru vystavovat i ty knihy, které dnes vytlačují do našich skladů další a další novinky. Podpora veřejnosti může realizaci projektu hodně prospět. Trochu mě lekají někteří lidé, ke kterým se informace o hlasování ještě nedonesla. Věřím ale, že postupně se jejich povědomí zlepší. To, že se projekt líbí, i jako další počin v knihovnictví, ovšem mohou vyjádřit také mimochebští.