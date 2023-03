Dodává, že práce takového rozsahu by nebylo možné provádět při běžném provozu knihovny. Provizorní chod půjčovny pro dospělé je nadále zabezpečen v 1. patře tzv. malé knihovny v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin, o sobotách od 9 do12 hodin. Také podvečerní akce pro dospělé, když přednáškovou místnost nyní zaplní regály z přízemního skladu, se budou do dokončení prací odehrávat v malé knihovně.

Novou manažerkou UNESCO v Mariánských Lázních je architektka Zuzana Stejskalová