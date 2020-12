„Jsme rádi, že se náš oblíbený podnik zase otevřel. Ale budeme rádi, až se opatření zruší úplně a vrátí se to tak, jak tomu bylo před rokem,“ sdělil štamgast Štefan Daňko z Chebu. „Svoboda je pořád omezená. Fungovalo to tak vždy. Dodnes platí rčení, seberte lidem svobodu, pak jim část vraťte a budou šťastní jako blechy. A to se právě teď děje,“ poznamenal host jídelny.

S rozvolněním je spokojený i vedoucí provozovny Krkovička Petr Utíkal.

„Je super, že se to trochu rozvolnilo. Ale i tak jsou lidé stále zaskočení. Někteří pořád tápou, co se smí nesmí, mají v tom někteří zmatek. Bude tedy trvat strašně dlouho, než se to všechno vrátí do starých kolejí. Nás lidi velmi v obou vlnách podpořili a jsme za to velmi rádi a chtěl bych jim za všechny velmi poděkovat. Nicméně dlouhodobě je situace stále vážná. My jsme se sice přihlásili o podporu v takzvaném programu Covid. Ale ten bohužel řeší pouze příspěvky na personál podniku, ale už se v něm neřeší další provozní náklady jako je nájem, elektřina plyn. To všechno stále leží na nás a uvítal bych, kdyby stát přispíval i právě i na tyto výlohy, které každý podnik má,“ konstatoval Petr Utíkal.