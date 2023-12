Sníh, mráz, ledová voda a první adventní neděle. Takové měli otužilci podmínky pro ponor a trhli republikový rekord. Do vody umělého jezera Barbora na Teplicku se jich ponořilo více než osm stovek a byli mezi nimi také z Aše, Chodovské Huti, Ostrova, Lokte i Mariánských Lázní a Karlových Varů.

Otužilecký rekord na Barboře | Video: Deník/František Bílek

Zúčastnit se rekordu ve společném ponoru byla jasná výzva i pro Karlovarský Otužilecký Spolek. „Na akci jsme vyrazili společně autobusem, nechyběla dobrá nálada a kytara. Přes třicet Karlovaráků z okolí Varů tak přispělo k novému rekordu,“ říká za Lachtany, Zimoplavce a ostatní příznivce studené vody Ladislava Kulhavá z Jáchymova a dodává, že měli i jedno nej. „Nejstarší člen našeho spolku je stár, či mlád, 83 let.“ Společně otužilci rozsvítili první svíčku na adventní labuti. Předvánoční čas tak zahájili vskutku stylově.

Jako o neskutečném nadšení a velice dobré organizaci akce hovoří Renata Schülerová z Ostrova. „Stálo to za to jet docela dálku, a jsem ráda že jsem byla součástí akce i rekordu.“

Zdroj: Deník/František Bílek

Otužilců se ponořilo pod vedením popularizátora vodních ledových hrátek Davida Vencla z Teplic do vody přesně 826 a svým počtem překvapili organizátory a ustanovili republikový rekord. Nic takového se v České republice dosud neuskutečnilo. Světový rekord má hodnotu 2 100 lidí, drží ho Kanada.

Tolik lidí na Barboře najednou ve vodě prý tamní jezero nepamatuje ani v létě. Rekordnímu ponoru přihlížel komisař z pelhřimovské Agentury Dobrý den. Počin otužilců se tak stal oficiální záležitostí, která vejde do dějin tohoto pro někoho možná bláznivého sportovního odvětví. Někteří z nich se do Barbory odhodlali jen kvůli překonání rekordu bez předchozích zkušeností, což vyústilo v zimnici a zaděláním na několikadenní poležení v posteli. „Jsem začátečník, trénuji od podzimka. Bylo to super," drkotaly zuby paní Marcela z Litoměřic.

Součástí otužilecké akce byl i křest knihy Muž pod ledem, kterou napsal David Vencl společně s novinářem Petrem Bílkem. Výtěžek z celé akce poputuje do rukou Klubu cystické fibrózy.