„Víme, jak ašský kroj vypadal. Ve spolupráci s místní odbornicí na historický textil, muzeem v Aši a Rehau, kde kroje mají, ho chceme obnovit,“ řekl ředitel kulturního centra LaRitma Aš Robert Vyskočil. Původní kroj byl podle jeho slov poměrně strohý. „Chtěli bychom ho trochu zmodernizovat, aby se líbil dnes. Zároveň bude navazovat na to, jak dříve vypadal,“ uvedl Robert Vyskočil. Poté, co bude jasná představa o jeho vzhledu, bude potřeba najít pro něj užití.

„Spolupracujeme s německými partnery a ti nás zvou na své akce a naopak jezdí do našich průvodů. A v nich chodí v krojích. Proč toho nevyužít a nejít také v krojích, v ašských krojích,“ říká starosta Aše Dalibor Blažek. Stejně tak by mohli ašský kroj nosit členové ašského dudáckého souboru Schumak. Ti doposud oblékají kroj domažlický. „Přitom by mohli vystupovat v těch ašských,“ je přesvědčený Robert Vyskočil.

Věří, že by postupně tento nápad mohla vzít za svůj veřejnost a nosit kroj na městské akce. Za to by lidé mohli získat různé benefity.

Právě kroj bere město jako známku patriotismu. Podle starosty je třeba nastolit tradici, která v regionu není. „Tradici jako v jižních Čechách a na jižní Moravě, kde mají rody historické kořeny, tady nemáme,“ posteskl si Dalibor Blažek. „Tady se obyvatelstvo obměnilo po pětačtyřicátém a dodnes s tím bojujeme. Ale už tu žijí rodilí Ašáci a my chceme, aby se sem vraceli a aby region vzali za svůj domov a byli hrdí na to, že žijí tady. K tomu by mohl pomoci právě kroj. Nejdříve ho musí lidé přijmout a to bude nějakou dobu trvat,“ dodal starosta.